Duff McKagan, baixista dos Guns N' Roses, abordou a pandemia do novo coronavírus, mostrando-se preocupado com os membros da 'entourage' da banda.

O músico tem-se mantido em isolamento desde março, juntamente com a sua família, em Los Angeles. "Isto é algo exponencial, que acontece quando as pessoas não ficam em casa", afirmou em entrevista ao podcast "The Triple R", do ex-apresentador da MTV Riki Rachtman. "É muito importante que o façam. Não saiam de casa".

Recorde-se que a banda deveria iniciar uma digressão europeia a 20 de maio, no Passeio Marítimo de Algés, em Portugal, que se deveria prolongar até ao dia 27 de junho, com um espetáculo na República da Irlanda.

Porém, tendo em conta o impacto da pandemia, e à luz do previsível lento regresso à normalidade no continente europeu, parece altamente improvável que a mesma venha a ter lugar nas datas respectivas, não havendo contudo ainda qualquer informação relativa a adiamento da mesma.

Eventos que decorrem posteriormente, como é o caso de festivais, já foram cancelados ou adiados - e os Guns N' Roses já se viram forçados a adiar para novembro e dezembro concertos na América do Sul, pelos mesmos motivos.

Tudo somado, o baixista não esconde a sua preocupação: "não sei qual será o impacto disto no emprego", afirmou. "A minha maior preocupação, para já, é manter empregadas as pessoas que trabalham comigo. Temos 80 pessoas na equipa que estão aterrorizadas, neste momento".

"Temos de descobrir o que iremos fazer e impedir que fiquem sem casa, ou algo do género. A única coisa que posso fazer é manter empregadas as pessoas que trabalham comigo. Julgo que é uma responsabilidade, e um ato patriótico - quer estejam ou não a trabalhar".

McKagan promete, ainda, regressar com os Guns N' Roses às cidades por onde tem passado. "Temos essa responsabilidade. Não podemos fazê-lo até que seja seguro, pelo que ficamos por aqui sentados a falar sobre isso. Tentamos manter-nos a par de tudo o que acontece diariamente", acrescentou.