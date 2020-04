Entrevistada do Posto Emissor da BLITZ, Gisela João falou sobre as 197 mil pessoas" que, em Portugal, trabalham no setor da cultura. "Um número grande, tendo em conta a dimensão do nosso país", considera.

"Sem música, sem livros, sem concertos online, esta situação seria [ainda mais difícil]. Mas vivemos num país que não tem o hábito de pagar a cultura - as pessoas estão muito habituadas a terem os concertos de borla na rua, uma peça de teatro no teatro que abre as portas... Às vezes toco em países onde as pessoas consomem cultura todos os dias da semana, nós temos o hábito da sexta-feira e do sábado".

