Demi Lovato deu uma entrevista à revista Harper's Bazaar, da qual faz capa este mês.

Sobre o seu futuro amoroso, a cantora norte-americana revela: "Quando imagino a minha vida no futuro, não digo: 'procuro um homem com quem queira três dois ou três filhos'. Acho que também podia ser muito divertido [criar] filhos com uma mulher... Não sei o que o futuro me trará e estou aberta a tudo".

"As pessoas perguntam-me sempre: 'qual é o teu tipo?'. E eu respondo: 'já viste bem o meu historial?'. Não tenho um tipo. Só me interessa a ligação [que possa ter com as pessoas]. Gostava de poder dizer que só me atraem as pessoas bem parecidas, mas não é verdade".

Esta semana será revelada a canção 'I'm Ready', novo single de Sam Smith em dueto com Demi Lovato.