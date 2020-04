Sting juntou-se a Jimmy Fallon, apresentador do "Tonight Show", e aos Roots, banda residente do talk show, para uma versão especial do êxito dos Police 'Don't Stand So Close to Me', editado originalmente em 1980.

Todos separados, em vídeo, os músicos e o apresentador reapresentaram a canção como hino ao distanciamento social em tempos de pandemia de Covid-19.

Sting fez-se acompanhar da sua guitarra e grande parte dos outros músicos usaram objetos caseiros, como colheres de pau, tampas de panelas ou shakers para acompanhar. Veja abaixo.