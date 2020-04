Selena Gomez tem uma casa nova. A cantora comprou uma mansão que pertencia a Tom Petty, falecido em 2017.

A mansão, localizada em Encino, Califórnia, custou a Selena 4,9 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros).

A venda foi feita no mês passado, mas só agora se soube a identidade do comprador, através do website Ultimate Classic Rock.

A mansão é um verdadeiro pedaço de história rock. Em 1987, um incêndio destruiu a casa que Petty detinha naquele mesmo terreno; o músico acabaria por construir uma outra, no mesmo local, compondo mais tarde 'I Won't Back Down', tema sobre o incidente e um dos seus maiores êxitos.

O autor de 'American Girl' viveu na mansão até 1996, ano em que se divorciou da sua primeira mulher, Jane Benyo, que passou a lá viver. Em 2015, Benyo saiu, e desde então a mansão já foi vendida por mais duas vezes.

A casa é um verdadeiro luxo, contendo seis quartos, oito casas de banho, um estúdio de gravação, uma sala para ioga, um ginásio (no interior) e ainda várias piscinas, uma cabana, um bar, uma lareira e um spa (no exterior). Veja aqui algumas fotos: