Rihanna deixou uma crítica aos seus próprios fãs, nomeadamente aos que insistem em questioná-la acerca do seu novo álbum.

A cantora encontra-se a preparar aquele que será o sucessor de "Anti", de 2016, mas a pandemia da Covid-19 adiou-lhe os planos que tinha.

"Não me voltem a perguntar sobre o novo álbum enquanto estou ocupada a salvar o mundo", respondeu, num direto no Instagram. Mandando também uma "boca" a Donald Trump: "...ao contrário do vosso presidente".

Veja aqui: