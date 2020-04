Os Pearl Jam estiveram à conversa com os fãs, durante uma sessão de perguntas e respostas patrocinada pelo Reddit.

A dada altura, Mike McCready e Stone Gossard foram questionados acerca de Chris Cornell, seu amigo e ex-colega nos Temple of the Dog.

Gossard recordou um episódio de 1996, após os Pearl Jam terminarem de gravar "No Code", o seu quarto álbum de estúdio, pouco antes de os Soundgarden ali entrarem para gravar "Down on the Upside".

A história envolve um manequim, denomeado "Safety Man", que foi deixado no estúdio. "Certo dia, o Matt Bayles [engenheiro de som] chegou ao estúdio, pronto para gravar. O manequim levanta-se e assusta-o de morte", contou o guitarrista.

"O Chris tinha vestido as roupas do boneco e sentou-se ali à espera, durante 20 minutos. Foi muito divertido".