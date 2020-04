Morreu Moraes Moreira, integrante e fundador do influente grupo Novos Baianos. Contava 72 anos.

A informação foi confirmada pelos representantes do músico ao portal UOL. Moraes Moreira terá morrido durante o sono, na madrugada desta segunda-feira, no seu apartamento no Rio de Janeiro, no Brasil. Ainda não foi divulgada uma causa de morte.

Antônio Carlos Moreira Pires nasceu em 8 de julho de 1947, em Ituaçu, cidade do estado da Bahia.

Em 1969, sediado em Salvador, criou os Novos Baianos, formados por ele próprio e Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Ativos durante dez anos, lançaram álbuns como "Acabou Chorare" (1972) ou "Novos Baianos F.C." (1973).

Nos anos 80, Moraes Moreira voltaria a conhecer relevo com a canção 'Santa Fé', tema do genérico da telenovela "Roque Santeiro", uma das mais populares no Brasil e um fenómeno de audiências em Portugal, aquando da sua exibição, em 1987.

A solo, Moraes Moreira gravaria perto de uma trintena de discos, o último dos quais, "Ser Tão", lançado em 2018. Ao longo de um percurso de cinquenta anos, popularizou canções como 'Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira' ou 'Pombo Correio'.

Uma longa entrevista de vida, realizada em 2018, aquando do lançamento do seu último álbum: