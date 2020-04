Billie Eilish, que desde que se tornou famosa tem evitado a sexualização da sua imagem, lamentou, em entrevista à revista Dazed, as reações que alguns seguidores tiveram à partilha de imagens das férias que passou com os pais, recentemente, no Havai.

Nesse vídeo, Billie Eilish aparece de biquíni, tomando um duche no exterior.

"Houve pessoas que comentaram: 'já não gosto dela porque mal fez 18 anos passou a ser uma prostituta'. Não consigo ganhar esta luta [contra os trolls], não consigo", lamenta.

"Vi comentários do género: 'como é que ela se atreve a dizer que não quer ser sexualizada e depois usar isto?'", comenta, referindo-se a fotos que a mostravam de top.

Desde o início da sua breve mas muito bem sucedida carreira, Billie Eilish tem optado por usar roupas largas, tentando evitar a sexualização do seu corpo.

Recentemente, num concerto, tirou a camisola, fazendo um discurso sobre a forma como o mundo vê o corpo das mulheres.

Nesta entrevista, Billie Eilish admite que os comentários que lê afetam a imagem que tem de si mesma: "No ano passado, dei por mim nua, sem reconhecer o meu próprio corpo, porque já não o via há algum tempo. Às vezes via-o e pensava: 'de quem é este corpo?'".

Billie Eilish faz parte do cartaz do NOS Alive, festival marcado para julho que, apesar de todos os cancelamentos e adiamentos causados pela pandemia de covid-19, continua de pé.