Jimmy P, Freddie Locks e Estraca são alguns dos nomes que vão atuar na Queima das Fitas de Lisboa, que este ano decorrerá em formato digital por causa da pandemia da covid-19, revelou a Associação Académica de Lisboa.

"A Queima das Fitas de Lisboa está de volta, desta vez com um formato solidário e digital, porque tu mereces a melhor semana da tua vida mesmo sem sair de casa", refere a associação académica nas redes sociais.

A celebração acontecerá esta semana, entre os dias 15 e 18, com 22 atuações confirmadas na página oficial da Queima das Fitas no Instagram.

Entre elas estão Filipe Pinto, Marta Carvalho, No Maka, Jimmy P, Overule, David Antunes e Kappa Jotta.

A vertente solidária acontecerá em parceria com a SIC Esperança.

Em Coimbra, a Queima das Fitas, prevista para maio, foi adiada para outubro face à pandemia.

No Porto, a direção da Federação Académica do Porto decidiu cancelar a Queima das Fitas.

A edição deste ano da Queima das Fitas de Évora, que estava prevista para o final de maio, foi adiada para outubro, se já existirem condições de segurança.