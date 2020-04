Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, revelou hoje uma nova canção a solo, de título 'Lar'.

"Depois do concerto de 2019 que dei na Culturgest com os meus filhos Vicente nas teclas e Sebastião na bateria, mais o Moz Carrapa na guitarra e o Nuno Espírito-Santo no baixo, achei que a banda estava tão boa que podíamos partir para a gravação de um novo álbum de originais. Ainda no final de 2019 juntámo-nos no meu estúdio caseiro e começámos o trabalho, do qual o primeiro tema que abordámos foi este 'Lar'", escreve Tim em comunicado de imprensa.

"'Lar' é uma coleção de coisas que eu encontro quando chego a casa vindo dos concertos e que me fazem sentir em casa. Coisas como o piar do mocho, os trabalhos que me esperam, os objetos, os instrumentos, e finalmente as pessoas. Não fazia ideia de que teríamos de ficar em casa, mas aqui fica a contribuição para o bem estar de todos!”.

Pode ouvir aqui a canção, primeira amostra do novo álbum a solo de Tim, "20-20-20".