Neil Young partilhou o terceiro episódio das suas "Fireside Sessions", pequenos concertos filmados junto à lareira de sua casa.

Esta foi a primeira sessão em duas semanas, já que Young foi forçado a adiar o seu lançamento após a sua mulher ter adoecido.

O músico interpretou temas retirados a vários discos seus, como 'New Mama' ou 'World On A String', canções dos Buffalo Springfield e dos Crosby, Stills, Nash & Young e ainda 'Throw Your Hatred Down', presente em "Mirror Ball", álbum gravado com os Pearl Jam.

O concerto pode ser visto através do website neilyoungarchives.com, na secção Movie Night (pode não ser possível reproduzi-lo em dispositivos móveis).