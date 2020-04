David Fonseca aproveitou o período de quarentena para compor uma canção nova. 'You Feel Like Home' foi agora disponibilizada.

O tema é cantado a meias com a sua mulher, a atriz e modelo Ana Sofia Martins, e vem acompanhado pelo respetivo vídeo, gravado também em casa e com recurso a um popular jogo de tabuleiro.

"Criar é uma forma de manter viva a nossa autonomia, a nossa liberdade. Coloquei todos estas lições em prática e escrevi uma canção que aborda a noção de casa neste momento de isolamento", explicou o músico, acerca do tema.

Ouça aqui 'You Feel Like Home':

Trata-se da estreia de Ana Sofia Martins a cantar com o marido: “Estar em isolamento com alguém como o David, é um desafio constante de tentar acompanhar o ritmo e a criatividade dele. Fazer este dueto foi uma surpresa e uma forma de chegar à vida das pessoas completamente distinta daquilo que estou habituada. 'You feel like home' é a canção que me tirou da minha zona de conforto e alterou a narrativa daquilo que seria esperado do meu 2020. E a parte melhor é que adorei!”.