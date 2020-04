Os Slipknot partilharam, na íntegra, o concerto que deram na edição de 2019 do festival britânico Download.

O concerto teve lugar a 15 de junho, poucas semanas antes do espetáculo que os Slipknot deram na Altice Arena, em Lisboa, parte do festival VOA.

Do alinhamento constaram dois temas que viriam entretanto a fazer parte do último álbum dos Slipknot, "We Are Not Your Kind": 'Unsainted' e 'All Out Life'.

A banda norte-americana tem regresso a Portugal agendado para agosto, com um concerto na Altice Arena, a 17 desse mês.