Convidada do Posto Emissor desta semana, Gisela João falou sobre o impacto, social e também financeiro, da pandemia de covid-19.

"A única coisa boa [que poderá sair disto] é as pessoas passarem a pensar mais em coletivo em vez de só no seu umbigo", acredita a cantora, que em breve deverá lançar o seu terceiro disco, "AuRora".

"E isto vem provar que toda a gente é importante numa sociedade: irrita-me muito quando as pessoas menosprezam alguns postos de trabalho, nomeadamente empregado de balcão de supermercado. Muitas vezes fazem-se piadas com isso: 'não estudes que vais para o supermercado trabalhar'. Olha, quem nos está a valer hoje são essas pessoas. Eu passo a vida a dizer que não é vergonha nenhuma as pessoas trabalharem no talho, por exemplo. Quem é que nos está a valer agora?", insiste.

