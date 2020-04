Farto da quarentena e da falta de concertos ao vivo, um homem decidiu recrear a icónica performance de Freddie Mercury com os Queen no Live Aid, no telhado da sua própria casa.

Recorrendo a um cabo de vassoura e ao registo desse concerto, este homem recriou o momento em que Freddie interage com os fãs, que ficou marcado na história da música.

Veja aqui os vídeos: