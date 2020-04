Em 1967, os Pink Floyd estreavam-se na televisão norte-americana, apresentando-se no programa "American Bandstand" para interpretar 'Oranges and Apples', um dos últimos temas que lançaram com Syd Barrett ainda na banda.

O site Far Out publicou a história dessa apresentação, que acabou por não correr nada bem aos britânicos.

A dada altura, o apresentador Dick Clark pergunta a Roger Waters o que achou da comida dos Estados Unidos, obtendo uma resposta seca: "ainda só comemos dois cheeseburgers cada um".

Ao perguntar a Barrett por quanto tempo iria a banda ficar em território americano, este limitou-se a responder "uns 10 dias", antes de ser ignorado pelo apresentador.

A presença de Barrett em palco também não foi a mais efusiva, com o antigo guitarrista e vocalista a deixar bem claro que tudo não passava de mímica - transformando esta apresentação em uma oportunidade perdida para os Pink Floyd.

Veja o vídeo dessa apresentação: