O ano era 2000 e os Guano Apes visitavam Portugal para um concerto no festival Sudoeste.

Com os seus dois primeiros álbuns, "Proud Like a God" (1997) e "Don't Give Me Names" (2000), bem frescos na memória dos fãs portugueses, a banda alemã seduziu a plateia do festival alentejano com 'Big in Japan', 'No Speech' ou 'Lords of the Boards'.

Além da energia do grupo liderado por Sandra Nasic, porém, o concerto ficou para a história por ter acontecido imediatamente a seguir à azarada passagem dos Oasis pelo mesmo palco.

Atingidos por garrafas atiradas por alguns espectadores, os britânicos abandonaram o palco ao fim de poucas canções, dando lugar aos Guano Apes.

No mesmo dia, também os Da Weasel tocaram apenas algumas canções, depois de Virgul partir a perna ao fazer um mortal.



Alinhamento

No Speech

Gogan

Rain

Living in a Lie

Heaven

Move a Little Close

We Use the Pain

Ain't Got Time

I Want It

Big in Japan

Wash It Down

Dödel Up

Lords of the Boards