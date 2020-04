38 músicos nacionais juntaram-se à distância para uma versão do clássico dos The Knack, 'My Sharona', dedicada ao combate à covid-19. A iniciativa partiu do site Caminhos Metálicos.

"No espaço de uma semana gravou-se a música e as vozes e depois foi tempo de realizar o videoclip com imagens registadas por 38 músicos nacionais durante a sua quarentena", pode ler-se. Na lista de colaboradores, entre vocalistas, guitarristas, baixistas, bateristas ou meros figurantes, encontramos membros ou ex-elementos dos Ramp, Oratory, Sacred Sin ou Tarantula.

A letra da versão 'corona' de 'My Sharona', da autoria de Carlos Guimarães:

Ele veio de Wuhan, lá na China.

Para nos contaminar, o Corona.

Isto não vai lá só com aspirina,

Tão cedo não vai passar, o Corona.

Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga

E não para o chão, tem cuidado porque ele é…

Ai, Ai, Ai, Uhhh

É-é-é é o Corona

Não te armes em esperto, na esplanada.

Ele vai te apanhar, o Corona.

Nem andes a passear, junto à praia.

Não sejas vítima do Corona.

Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga

E não para o chão, tem cuidado porque ele é…

Ai, Ai, Ai, Uhhh

É-é-é é o Corona

Estamos de quarentena, mas que cena!

Não penses que escapas ao Corona.

Dalguns não temos, temos pena.

Pensam que são mais espertos que o Corona.

Lava as mãos, com sabão, espirra para a manga

E não para o chão, tem cuidado porque ele é…

Ai, Ai, Ai, Uhhh

É-é-é é o Corona

A lista completa dos participantes:

VOZES: Ana Lara (ex-Oratory) Artur Almeida (Attick Demons) Carlos Guerra (Serrabulho) Hugo Soares (Iberia) José Costa (Sacred Sin) Leonel Silva (Hourswill/Mindfeeder) Lex Thunder (Midnight Priest/Toxikull) Miguel Inglês (Equaleft) Muffy (KarbonSoul) Pedro Leal Dias (Gwydion/Invoke) Raça (Revolution Within) Ricardo Pombo (Cruz de Ferro) Rui Duarte (Ramp) Rute Fevereiro (Enchantya) Sandra Oliveira (Blame Zeus) Tiago Azevedo (Lyzzärd)

GUITARRAS: Miguel Adriano (Gwydion) Miguel Gomes (Waterland) Paulo Barros (Tarantula) Paulo Camisa (Nethergod)

BAIXO: Guilhermino Martins (Serrabulho)

BATERIA: Zakk Ovid

PARTICIPAÇÕES VIDEO: Álvaro Fernandes (Pitch Black) António Fonseca (Zurrapa) Augusto Peixoto (Host) Bruno Guilherme (Enchantya/Cruz de Ferro) Fernando Campos (My Enchantment/Enchantya) Ivan Saraiva (Serrabulho) João Sérgio Reis (Iberia) José Bonito (Hourswill) Luis Barros (Tarantula) Luis Figueira (Gwydion) Margarida Veiga (Lyzzärd) Nuno Peixoto (Hourswill) Paulo Ventura (Serrabulho) Ricardo Dias (Heavenwood) Tó Pica (Sacred Sin) Victor Matos (Web) Vitor Costa (Godark)