Dave Grohl foi convidado pela revista The Atlantic a fazer uma playlist para a quarentena, que refletisse cada uma das emoções associadas a este período.

"De forma a superá-lo (e acredito piamente que iremos superar este período), é importante reconhecer as várias etapas do isolamento e da ansiedade, e combiná-las com acompanhamento musical apropriado", escreveu,

Da playlist de Grohl, que vai desde a "preparação" à "esperança", passando pela "produtividade" e "pânico", fazem parte temas de artistas como os Smashing Pumpkins, Beatles e LCD Soundsystem, entre outros.

Ouça-a aqui: