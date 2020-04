Pink voltou a falar da sua luta contra o novo coronavírus, em entrevista com Ellen DeGeneres no programa desta.

A cantora, recorde-se, testou positivo para o vírus, assim como o seu filho, Jameson, de apenas três anos.

"A dada altura foi muito assustador", contou, falando do filho e dos sintomas deste. "É uma experiência tão estranha que não juntas os factos todos até terem acontecido, ou até se passarem alguns dias".

A autora de 'Get the Party Started' revelou também o que sentiu ela mesma: cansaço, arrepios, enjoos e problemas respiratórios graves. Mas, acrescentou, "não tive aquilo que nos dizem para ter em conta", como febre.

"Tenho um inalador sem o qual não consigo estar, e foi aí que me assustei a sério. Não consegues não ver as notícias todos os dias, e pensei: com todas as loucuras que fiz, é assim que acaba?", continuou.

Tanto Pink como o filho já se encontram recuperados, mas a cantora não tem dúvidas: "Foi a coisa mais assustadora por que passei em toda a minha vida", afirmou, emocionada. Veja a entrevista: