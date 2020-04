Há um novo desafio a percorrer o TikTok: interpretar o clássico 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana, mas não da forma habitual.

Vários utilizadores dessa aplicação partilharam já as suas próprias versões do tema, recorrendo a utensílios de cozinha como panelas, tachos, frigideiras ou woks, com resultados que tanto têm de interessante como de hilariante.

Veja aqui alguns exemplos: