Convidada do Posto Emissor desta semana, Gisela João falou desassombradamente sobre as dificuldades por que estão a passar muitas pessoas no setor da música, desde que os espetáculos estão parados devido à covid-19.

"Uma coisa que se podia fazer, embora não saiba se é possível, era garantir um ordenado mínimo a cada pessoa deste setor. Seria uma ajuda incrível. Nem que fossem uns 400 euros. Uma ajuda monetária e fixa, com que as pessoas possam contar. Porque isso é que põe comida na mesa das pessoas. Se não tiveres comida em cima da mesa, não tens saúde. E se não tens saúde, não tens nada", remata.



"Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar em dinheiro: eu não tenho. A maior parte das pessoas desta área trabalha a recibos verdes. E há pessoas para quem [o dinheiro] é chapa ganha, chapa gasta, porque têm filhos, ou não têm trabalho todos os meses... O que se podia fazer era desafogar essas pessoas. Porque garanto-te: há muita gente que já não tem 100 euros para ir ao supermercado comprar comida. E que está a viver de ajuda de amigos, de colegas... há muitas pessoas que já estão a passar muito mal".

