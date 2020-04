Disco que dividiu opiniões entre fãs, "King For a Day, Fool For a Lifetime", de 1995, trouxe os Faith no More a Portugal no ano seguinte, para um concerto à beira Tejo, no Super Bock Super Rock, em Lisboa.

Além dos temas do disco então mais recente, a banda de São Francisco revisitou outros clássicos, como 'Be Aggressive', 'Caffeine', 'We Care a Lot' ou 'Epic', e ainda partilhou com os portugueses a sua versão de 'I Started A Joke', dos Bee Gees.

Atenção ainda para a versão de 'Evidence', de "King For a Day...", parcialmente cantada em português.

Alinhamento



Ricochet

Be Aggressive

Midlife Crisis

The Gentle Art Of Making Enemies

Evidence (parcialmente em português)

Caffeine

What A Day

Easy

Introduce Yourself

Get Out

Caralho Voador

King For A Day

Epic

Digging The Grave

Just A Man

Ugly In Th Morning

I Started A Joke

We Care A Lot