Depois de um longo compasso de espera, durante o qual a sua banda tentou entreter a multidão que lotava o Parque da Bela Vista, Amy Winehouse entrou finalmente no Palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa para uma atuação curta mas memorável (não pelas melhores razões).

Em menos de uma hora, a artista britânica, uma das maiores estrelas da música mundial na altura, cambaleou em palco, desafinou a cantar alguns dos seus grandes êxitos e fez juras de amor eterno ao marido, Blake Fielder-Civil, então a cumprir pena de prisão.

'Back to Black, 'Rehab', 'Love is a Losing Game' e a sua icónica versão de 'Valerie', dos Zutons, juntaram-se a mais um par de versões de outros artistas e Winehouse acabaria por sair de palco, visivelmente alterada, deixando para trás um público bastante insatisfeito.

Alinhamento:

Addicted

Just Friends

Tears Dry on Their Own

Back to Black

Cupid (versão de Sam Cooke)

A Message to You, Rudy (versão de Dandy Livingstone)

You're Wondering Now (versão de Andy and Joey)

Love is a Losing Game

Wake Up Alone

You Know I'm No Good

Rehab

Me & Mr Jones

Valerie (versão de The Zutons)