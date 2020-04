O festival de música TV Fest, uma iniciativa do Ministério da Cultura que deveria ter início na passada quinta-feira, foi suspenso, na sequência das dúvidas e críticas que surgiram no setor, nomeadamente uma petição com mais de 20 mil assinaturas que reclamava o cancelamento da iniciativa. "Como o setor reagiu tão rapidamente, com críticas, dúvidas e questões, nós vamos suspender [o TV Fest], ia estrear hoje, será suspenso hoje", afirmou a ministra Graça Fonseca.

Alguns dos artistas que aceitaram participar na iniciativa reagiram entretanto nas redes sociais, insurgindo-se contra o que consideram ser um linchamento público. É o caso de Rita Redshoes: "Eu fui uma das pessoas convidadas que aceitou participar no TV Fest. Podem crucificar-me já ou ler o meu texto até ao fim e crucificar-me na mesma. O que assisti desde ontem nas redes sociais é quase poético, não fosse triste, dada a altura do ano em que estamos, a Páscoa e toda a sua simbologia". Rita Redshoes terá apagado entretanto o 'post', que poderá ler aqui quase na íntegra. Também Lena d'Água, que faria parte do alinhamento do programa, reagiu 'a quente' ao seu cancelamento e ao movimento que o suscitou, tendo entretanto apagado algumas publicações sobre o assunto.

Recorde-se que este projeto, criado pelo Governo no quadro de apoio, no âmbito da crise causada pela pandemia covid-19 e destinado "exclusivamente" ao setor da música, tinha estreia marcada para quinta-feira, no canal 444 dos quatro operadores de televisão por subscrição em Portugal, e na RTP Play. A mecânica era esta: em cada programa atuariam quatro músicos; os primeiros quatro, escolhidos pelo apresentador de televisão Júlio Isidro, foram Marisa Liz, Fernando Tordo, Rita Guerra e Ricardo Ribeiro, que por sua vez convidariam outros quatro, e daí em diante. Ao todo estavam previstas 120 atuações para 30 dias.

Ricardo Ribeiro foi outra voz contundente nas redes sociais, condenando o que considera um sentimento de "vingança" por parte da classe. "Nada tenho a justificar sobre o festival TV Fest nem a Deus nem aos Homens. Nada pedi, nada roubei, nada escolhi e a nada enganei. Prefiro a injustiça à vingança, a injustiça tarde ou cedo morre, a vingança não tem fim. Não me vingo nem por palavras nem actos de todos os insultos, aleivosias e ofensas que tantos disseram sobre mim", escreveu.

Num longo texto, Benjamim - outros dos artistas perfilados para a iniciativa - admite que, depois de convidado "por um colega de profissão", não retirou "grandes conclusões políticas imediatas". "Liguei às pessoas que trabalham comigo a dar a boa notícia de que iriam receber um cachet inesperado, algo que tanta falta lhes faz - alguns deles, tal como muitos de vocês, não sabem como irão pagar a renda se isto se prolongar por muito mais tempo. No dia seguinte filmei o que era suposto, na presença de um técnico extremamente simpático, equipado a rigor e com formação para lidar com esta doença maldita, depois de ter efectuado todos os procedimentos de desinfecção do material de filmagem e gravação. O pobre rapaz operou duas câmeras, fez iluminação, tratou do som e ainda me entrevistou", conta.

"Percebo que a ideia tenha muitos defeitos, e admito que alguns deles não foram óbvios na altura do convite. O que eu não percebo é a crucificação em praça pública de colegas de profissão que, tal como eu, aceitaram o mesmo convite porque achavam que estavam a receber um apoio destinado não só aos próprios mas a toda a gente que com eles trabalha. Também não considero aceitável a discussão pública ao nível do insulto, havendo músicos por quem eu tenho o maior respeito a serem apelidados de 'ladrões'", acrescenta o músico lisboeta. "Ninguém imagina que vai salvar toda a cultura com um programa de televisão", remata, antes de salientar que não irá aceitar "qualquer valor pela participação abortada neste programa".

A reação de Marisa Liz foi publicada em nome dos Amor Electro, a banda que a dá voz. "Aceitámos o convite com a melhor das intenções, era uma oportunidade para repartir o valor do cachet por toda a nossa equipa de estrada, que neste momento sofre como toda a comunidade cultural com uma dramática falta de trabalho. Esse foi o motivo que nos fez avançar para aquilo que julgávamos que seria uma actuação de 3 temas num canal de TV (...) Estamos na linha da frente na defesa dos direitos e deveres da nossa comunidade. Somos transparentes nas nossas decisões, procuramos consciencializar e, sobretudo, mostrar que o que faz um artista não é a roupa extravagante e nem vida glamorosa. Somos movidos pela musica mas em primeiro lugar somos movidos por princípios".