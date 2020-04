Neil Young partilhou uma nova versão de 'Shut It Down', tema incluído no álbum "Colorado", editado em 2019 com os Crazy Horse.

Esta nova versão foi adaptada para tempos de pandemia, e vem acompanhada por um novo vídeo, realizado pelo próprio Neil Young e pela sua mulher, Darryl Hannah.

O vídeo contém imagens de cidades desertas e de animais a passear livremente, algo comum nos dias que correm.

"Estes são tempos incertos. Desejo-vos o melhor, enquanto cuidam dos doentes, dos novos e dos velhos que amamos tanto", disse o músico.

"Desejo o melhor aos profissionais de saúde e funcionários públicos de todo o mundo, bem como a todos os cientistas que aprenderão e partilharão connosco a melhor forma de sobreviver neste mundo desafiado. Estamos juntos".

Veja o vídeo: