Já se encontra disponível para escuta o novo álbum dos Strokes, "The New Abnormal".

Este é o sexto álbum de estúdio da banda de Julian Casablancas, e o seu primeiro em sete anos, sucessor de "The Comedown Machine", de 2013.

"The New Abnormal" contém ao todo nove temas, incluindo os singles 'At the Door', 'Bad Decisions' e 'Brooklyn Bridge to Chorus'. Foi produzido por Rick Rubin e gravado em Malibu, na Califórnia.

Recorde-se que os Strokes têm concerto agendado para o NOS Alive, a 11 de julho, último dia do festival.

Ouça aqui "The New Abnormal":