Salvador Sobral partilhou uma mensagem no Facebook, esclarecendo que, apesar de a RTP ter ilustrado com uma imagem sua uma peça sobre o TV Fest, não se associou à mesma.

"Embora apareça a minha fronha chapada nesta notícia, não tenho nada que ver com esta iniciativa", escreveu.

Anunciado ontem, o TV Fest surgiu no quadro de apoio ao setor da música, no âmbito da crise da pandemia covid-19, com um investimento financeiro público de um milhão de euros, prevendo a realização de concertos disponibilizados, todas as noites, no canal 444 e na RTP Play, ao longo de um mês.

Na petição que defende o cancelamento da iniciativa, e que mais de 16 mil pessoas assinaram, pode ler-se que a iniciativa do Ministério da Cultura "constitui uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, diretores artísticos, músicos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente, exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector".



