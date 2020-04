A convidada do décimo segundo episódio do Posto Emissor é Gisela João. A fadista de Barcelos, falou-nos sobre "AuRora", o álbum que editará tão breve quanto possível, mas não deixou nada por dizer quanto à forma como a pandemia de Covid-19 está a afetar os músicos e as equipas que os rodeiam.

Diretamente do seu apartamento em Lisboa, onde se encontra em isolamento social, Gisela confessou, em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, as saudades que tem dos palcos, deu a sua opinião sobre a novidade dos concertos digitais e ainda das novas rotinas dos seus gatos.

As primeiras impressões sobre os novos álbuns de Dino D'Santiago e The Strokes, o adiamento do Rock in Rio-Lisboa e o mega concerto "One World: Together At Home", foram outros dos assuntos abordados no episódio desta semana do podcast da BLITZ.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir com as recomendações das autoridades de saúde devido à Covid-19, esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.