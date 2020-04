Tem lugar no próximo domingo o segundo live stream do festival Wash Your Hands Say Yeah, que tem como objetivo não só ajudar a superar a situação de isolamento como de chamar a atenção para a situação precária em que foram colocados muitos artistas.

Esta segunda edição contará com a presença de nomes como Adolfo Luxúria Canibal, Frankie Chavez, The Dirty Coal Train e Suave, entre outros.

A apresentação está a cargo de Nuno Calado e os concertos terão início pelas 16h, com transmissão em direto através da página de Facebook do festival.

Veja aqui o cartaz: