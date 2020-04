Os Radiohead arranjaram mais uma forma de manter os fãs em casa, respeitando o isolamento: a banda britânica irá disponibilizar, na íntegra e no seu canal de YouTube, vários concertos seus.

O primeiro será divulgado esta quinta-feira, a partir das 22h: "Live From a Tent in Dublin", registo do espetáculo que a banda britânica deu na República da Irlanda no ano 2000, poucos dias após o lançamento de "Kid A".

Os Radiohead comprometem-se a partilhar um concerto por semana, "até que as restrições provocadas pela situação atual sejam levantadas, ou até ficarmos sem concertos", conforme explicaram no Instagram.

Veja aqui o concerto (a partir das 22h) e confira o alinhamento do mesmo:

The National Anthem

Morning Bell

Lucky

My Iron Lung

In Limbo

Optimistic

Paranoid Android

You and Whose Army?

Fake Plastic Trees

Climbing Up the Walls

Talk Show Host

Dollars and Cents

How to Disappear Completely

Airbag

Idioteque

Just

Everything in Its Right Place

Encore

I Might Be Wrong

Street Spirit (Fade Out)

The Bends

Pyramid Song

Encore 2

Motion Picture Soundtrack

Karma Police