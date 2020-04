O baterista dos Death Angel, Will Carroll, teve alta hospitalar após ter passado vários dias internado.

O músico, recorde-se, descobriu estar infetado com o novo coronavírus após uma digressão europeia com os Testament e os Exodus.

A noiva de Carroll, Leeshawn Navarro, partilhou nas redes sociais uma mensagem que dá conta da melhoria do estado de saúde do baterista: "o Will está finalmente em casa", escreveu.

Carroll travou uma batalha dura com o novo coronavírus, tendo passado doze dias ligado às máquinas, em coma.

Alguns dos seus colegas de digressão foram igualmente infetados pelo vírus, como Gary Holt, guitarrista dos Exodus e ex-Slayer.