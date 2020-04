Pedro Abrunhosa, Miguel Aráujo, Gisela João, Carolina Deslandes e o humorista César Mourão são alguns dos nomes inscritos no cartaz dos festival solidário "Só, mas bem acompanhado", que decorre em direto no Instagram este fim de semana, de sexta a domingo, entre as 21h e as 23h.

Com apresentação do radialista Fernando Alvim, o evento - que poderá ser acompanhado no perfil de Instagram @somasbemacompanhado - tem como intuito angariar fundos para a Cruz Vermelha Portuguesa, num momento em que a ajuda é preciosa devido à pandemia de Covid-19.

"O valor angariado pela iniciativa permitirá à Cruz Vermelha Portuguesa adquirir e doar a hospitais e técnicos de saúde equipamentos de proteção individual - como máscaras, fatos protetores e gel desinfetante -, material médico - como testes à Covid-19 e medicação", lê-se no comunicado enviado à imprensa, "e ainda dar resposta a diversas necessidades logísticas, como transporte de doentes, manutenção das Unidades de Campanha Hospitalares, entre outras necessidades".

10 abril (sexta)

21h00: Francisco George (Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa)

21h30: Tiago Nacarato

22h00: Miguel Araújo



11 abril (sábado)

21h00: Tatanka

21h30: Salvador Martinha

22h00: Gisela João



12 abril (domingo)

21h00: Carolina Deslandes

21h30: César Mourão

22h00: Pedro Abrunhosa