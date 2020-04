Slow J está de volta com um novo single: 'Bem Vindo a Casa' foi escrito (e inspirado por) num momento de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. O tema conta com ajuda de Holly e Charlie Beats na produção. Veja o vídeo abaixo.

Com versos como "é em casa que eu volto à base, que me dou tempo, que me encorno comigo e me reinvento" ou "eu não estou aqui preso, eu só voltei, aqui eu só ostento o que de dentro de mim vem", a nova canção sucede a "You Are Forgiven", um dos melhores álbuns de 2019 para a equipa da BLITZ.