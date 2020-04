Diego Miranda e Brennan Heart são os dois nomes confirmados hoje no cartaz do festival RFM Somnii, avançou há momentos a organização do festival eletrónico, que se realiza na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, entre 10 e 12 de julho.

Contrariando assim os adiamentos e até cancelamentos de festivais, como o Boom Festival, o NOS Primavera Sound, o Rock in Rio-Lisboa ou o FMM Sines, devido à pandemia de Covid-19, o evento diz em comunicado: "continuamos a preparar o RFM Somnii, que se realizará em julho, estando atentos à atual situação".

"Estamos permanentemente em contacto com as entidades governamentais e de saúde responsáveis, adotando as devidas precauções", acrescenta ainda a organização, apelando aos fãs do festival que contribuam "com responsabilidade para que o sonho se mantenha vivo no RFM Somnii", apelando a que cumpram "sem reservas" às recomendações das autoridades de saúde.

O DJ e produtor português Diego Miranda e o holandês Brennan Heart, "um dos precursores do chamado hardstyle", juntam-se assim a um cartaz que já contava com as confirmações de Sean Paul, Alok ou Vini Vici.

Os ingressos para o evento continuam à venda, custando €29,99 e €59,99 (VIP) os bilhetes diários e €57,49 e €109,99 (VIP) os passes para os três dias. O voucher que dá direito a campismo custa €19,99. Consulte o cartaz confirmado até ao momento.