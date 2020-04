Foi anunciada a nova data para o concerto de Nick Cave com os Bad Seeds, na Altice Arena, em Lisboa: 24 de maio de 2021.

O concerto estava inicialmente marcado para 19 deste mês, mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19.

Os bilhetes entretanto adquiridos serão válidos para a nova data, comunica a Everything Is New, existindo ainda bilhetes à venda a preços que vão dos 35 euros aos 60 euros.

O concerto faz parte da digressão de apresentação de "Ghosteen", o último álbum de Nick Cave.