Charli XCX anunciou a edição de um novo álbum, que poderá tornar-se o primeiro totalmente feito em isolamento social devido à pandemia de Covid-19 a ver a luz do dia. O título "How I'm Feeling Now" é a sugestão inicial da artista e o prazo auto-imposto para a edição é 15 de maio.

Em casa há um mês, XCX prometeu aos fãs que vai documentar a produção do novo disco passo a passo nas redes sociais e pedir conselhos e opiniões a todos, tendo inclusivamente um endereço de email apenas dedicado a isso. O anúncio foi feito esta manhã numa sessão em vídeo, em direto, na aplicação Zoom.

"A ideia base para este álbum é que será muito caseiro, muito revelador dos tempos que vivemos", explicou, "vou começar do zero - tenho algumas ideias, mas basicamente vou começar do nada". Na coprodução executiva do disco estarão A.G. Cook, seu colaborador de longa-data, e BJ Burton, que já trabalhou com Bon Iver e Lizzo.

Revelando que vai "usar apenas as ferramentas" que tem à mão e recorrer à ajuda das pessoas com quem conseguir contactar online, XCX diz também: "vou usar o que tenho em casa para criar a música, o design gráfico, os vídeos, para criar tudo".

"É sabido que sou uma artista que gosta muito de colaborar com outros e suponho que, de muitas formas, este venha a ser o meu projeto mais colaborativo porque quero abrir o processo a todos vocês, a todos os meus fãs", acrescentou ainda.