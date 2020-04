As autoridades de Crowley, no estado do Louisiana, pediram desculpa aos moradores após terem recorrido às sirenes do filme "A Purga" para assinalar o início do recolher obrigatório na cidade.

Este recolher obrigatório, que teve início no passado sábado e age como medida de combate ao novo coronavírus, proíbe os cidadãos de Crowley de estarem nas ruas a partir das 21h.

Após as queixas, o chefe da polícia de Crowley, Jimmy Broussard, desculpou-se dizendo à televisão KATC que não fazia ideia que a sirene estava associada ao filme de terror.

Veja aqui: