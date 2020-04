Morreu Honor Blackman, atriz britânica conhecida pelo seu papel como Pussy Galore em "007 contra Goldfinger", o terceiro filme da saga James Bond.

Segundo o jornal The Guardian, a atriz, de 94 anos, faleceu em sua casa em Sussex de causas naturais.

Para além do seu trabalho no filme, Blackman fez também parte do elenco da série de televisão "Os Vingadores", onde interpretou a personagem Cathy Gale.

Esse papel levaria-a a gravar um tema musical com Patrick Macnee, seu colega na série, intitulado 'Kinky Boots'. A canção chegaria ao top 5 da tabela de vendas do Reino Unido nos anos 90.

Em 2007, uma sondagem realizada pela Entertainment Weekly elegeu Pussy Galore como a segunda melhor Bond girl de sempre.