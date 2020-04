David Gilmour está a passar o seu período de isolamento em família, cancelada que está a pequena digressão que iria fazer com a sua mulher, Polly Samson.

A digressão serviria de apoio ao novo romance de Polly, "A Theatre for Dreamers", cuja ação se desenrola na ilha grega de Hydra, nos anos 60, e que tem entre as suas personagens um jovem Leonard Cohen.

O casal não esqueceu no entanto os seus planos e, a partir de casa e transmitindo-o em streaming, Polly leu alguns trechos do romance com Gilmour a cantar dois temas de Cohen, 'Bird on the Wire' e 'So Long, Marianne', rodeados pela família.

Veja a apresentação completa: