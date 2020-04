O grande evento de solidariedade anunciado esta segunda-feira, com vista a ajudar os trabalhadores do ramo da saúde na linha da frente no combate à covid-19, vai ser transmitido na televisão, em Portugal.

Apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, com uma ajuda de várias personagens da Rua Sésamo, o "festival" - em que cada artista atuará a partir de sua casa - poderá ser visto na MTV Portugal, à uma da manhã de 18 para 19 de abril.

Com curadoria de Lady Gaga, o One World: Together at Home contará com a participação de Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, J Balvin, John Legend, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros.

Nas plataformas digitais, será possível ver performances exclusivas e histórias dos profissionais de saúde.

As receitas deste evento reverterão para o COVID-19 Solidarity Response Fund da Organização Mundial de Saúde, potenciado pelas Nações Unidas.

“As Nações Unidas encontram-se totalmente mobilizadas: estamos a apoiar o sistema de resposta de cada país, colocando os nossos sistemas de fornecimento e distribuição à disposição do mundo, enquanto defendemos um cessar-fogo global. Estamos, por isso, muito orgulhosos de unirmos forças com o One World: Together at Home para ajudarmos a suprimir a transmissão do vírus, minimizar os impactos socioeconómicos na comunidade global e trabalhar juntos para promover as Metas Globais para o futuro”, declara em comunicado António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. “Não há um argumento mais importante para a ação coletiva do que a nossa resposta conjunta à covid-19. Estamos nisto juntos e vamos ultrapassar isto juntos.”