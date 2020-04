Lee Fierro, atriz conhecida pelo seu papel no clássico "Tubarão", de Steven Spielberg, morreu este domingo aos 91 anos, vítima do novo coronavírus.

A notícia foi avançada pelo jornal comunitário Martha's Vineyard Times, localizado na ilha de Martha's Vineyard, estado do Massachusetts.

No filme de 1975, a atriz interpretou o papel de mãe de Alex Kintner, uma das vítimas do famigerado tubarão que Brody (Roy Scheider) notoriamente combateu. Hoje em dia, a atriz habitava numa casa de repouso no estado do Ohio, onde será sepultada.