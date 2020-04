Morreu o ator Jay Benedict, conhecido pela participação em filmes como "The Dark Knight Rises", da saga Batman, ou "Aliens".

O norte-americano tinha 68 anos e foi vítima de covid-19, comunicou a sua agência.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido cliente, Jay Benedict, que perdeu a batalha contra a covid-19 [no passado sábado]".

Jay Benedict, que em "The Dark Night Rises" desempenhou o papel de Rich Twit, nasceu na Califórnia mas, nos anos 60, mudou-se para a Europa, onde passou boa parte da sua vida.

O ator deixa mulher, a atriz Phoebe Scholfield (que participou na série "Alô Alô"), e três filhos, dois deste casamento e um de uma relação anterior.