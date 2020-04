Os Einstürzende Neubauten estão a preparar-se para editar aquele que será o seu primeiro álbum em 13 anos, desde "Alles Wieder Offen", de 2007.

A banda alemã divulgou recentemente a data de 15 de maio para o lançamento de "Alles In Allem", acompanhando a notícia com o primeiro single do mesmo, 'Ten Grand Goldie'.

Recorde-se que os Einstürzende Neubauten têm dois concertos agendados para Lisboa e Porto, na Aula Magna e Casa da Música, a 25 e 26 de maio respetivamente.

A realização destes concertos está em risco, tendo em conta o cenário de adiamentos que a pandemia da Covid-19 tem instalado nas agendas de espetáculos, em todo o mundo.