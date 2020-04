O novo álbum dos Strokes, de título "The New Abnormal", chega já na próxima sexta-feira, 10 de abril.

Como forma de antecipar o lançamento, a banda de Nova Iorque revelou mais uma canção do disco.



Depois de 'At the Door' e 'Bad Decisions', primeiras amostras do sexto longa-duração dos Strokes, eis 'Brooklyn Bridge to Chorus', marcada pelos sintetizadores.