José Cid diz-se triste por não ter sido convidado para o Festival ‘Eu Fico em Casa’ e anunciou pequenos concertos, a partir de sua casa, todos os dias. A iniciativa chama-se ‘José Cid ao Lusko Fusko’ e contempla concertos diários a partir do Facebook do artista. Foi assim este sábado:

“Estou triste por ter sido afastado [do festival Eu Fico Em Casa, onde vários artistas atuaram via Instagram ao longo de vários dias], ninguém se lembrou de me convidar e, pronto, fiz a minha alternativa”, declarou à revista TV 7 Dias.

“Tenho sido sempre o patinho feio da música portuguesa”, acrescenta. “Já me habituei a que os nomes da música portuguesa me virem as costas, mas eu estou sempre aberto a ajudar”.

Refira-se que a TVI transmitiu na tarde de domingo o concerto de Cid no Campo Pequeno, em 2008.

Quando às transmissões 'ao lusco fusco', Cid afirma: "é uma transmissão informal via telemóvel! Por isso, se houver qualquer falha, aqui ficam as nossas desculpas. Então vamos lá! Que Deus nos proteja!". As atuações de 30 minutos acontecem às 18h30.