Alicia Keys deu uma entrevista à revista People, onde levantou um pouco do véu sobre a sua nova autobiografia, "More Myself".

A cantora revelou que quase abortou do seu segundo filho, Genesis, em 2014, quando estava a gravar o álbum "Here": "Disse ao médico que não estava pronta. Estava a trabalhar num álbum, o meu marido [o produtor Swizz Beatz] tinha entrado em Harvard, e eu andava a beber bastante".

"Sentia que a música que eu estava a criar era mais importante e urgente que o resto. Teria que adiar o seu lançamento se escolhesse ter um bebé".

Alicia acabou por levar avante a gravidez, após escutar 'More Than We Know', canção que compôs com o marido. "A letra é sobre sermos capazes de muito mais que o que imaginamos. Comecei a lacrimejar. Como poderia eu roubar o potencial a esta criança, esta luz que poderia tocar outros de formas que eu não sonhava?", explicou.

Genesis nasceu em dezembro desse ano, e levou a autora de 'Fallin'' a entender melhor a sua própria mãe - que também pensou em fazer um aborto quando estava grávida de Alicia.

"Percebi que ela me tinha escolhido", disse. "Apesar de todas as dificuldades. Como poderia ela saber que faria o que fiz? De certa forma temos histórias semelhantes, mas eu não sabia disso".