Em entrevista à SIC Notícias, a Ministra da Cultura frisou ainda que a cultura "foi o primeiro setor a parar". "Muitos espetáculos e muitos teatros tiveram de encerrar e tiveram de ser cancelados, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Portanto, o sector da cultura foi, de facto, o primeiro a parar. Estamos a trabalhar a dois níveis - a nível de emergência (...) e a preparar o futuro". Para ver no vídeo no cimo da página.

