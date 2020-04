Chris Mann é um cantor norte-americano e pai de família que, em isolamento, adaptou 'Hello', êxito de Adele, para estes tempos de pandemia.

Intitulada 'Hello (From the Inside'), esta versão espelha bem o que muita gente tem sentido, fechada em casa dia após dia - desde a solidão à falta dos pequenos prazeres da vida. E bem acompanhada por um vídeo a condizer.

O vídeo, que já conta com mais de sete milhões de visualizações, pode ser visto aqui: